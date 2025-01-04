木棒聯賽／張乙安先發6局無失分 穀保勝北科附工

高中木棒聯賽本屆要挑戰3連霸的穀保家商預賽首戰吞敗，今天與北科附工交手，靠著張乙安先發6局無失分好投壓制，開賽前兩局積極搶分，終場以4比0搶勝。

穀保家商去年完成木棒聯賽連霸，113學年度高中棒球聯賽（木棒組）挑戰3連霸，但昨天第一階段預賽首戰與大溪高中交手以4比9吞敗，今天與北科附工交手，派出投手張乙安先發。

張乙安首局讓對手3上3下，2局下被首名打者敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，5局下雖有出現觸身球保送、四壞保送，但沒有失分，穀保7局下換上郭宸安後援登板，被敲出2支安打、投出1次保送，但及時回穩、沒有失掉分數。

張乙安今天總計用61球投6局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次四死球保送，郭宸安後援投1局被敲出2支安打，投出1次保送，兩人聯手壓制沒有失分，張乙安為勝投。

穀保開賽就有攻勢，1局上劉承佑率先敲出二壘打，靠著保送、捕逸、1人出局後曾聖恩安打送回2分，再靠著盜壘、許子彥安打添分，2局上江宗駿率先敲出二壘打，再靠著高飛犧牲打跑回團隊第4分。

普門中學今天與花蓮體中交手，先發投手黃子芫投4局無失分，普門打線串聯、團隊跑出12次盜壘成功，1到5局僅2局沒有分數進帳，3棒打者胡誠恩1安3打點，率隊以8比1搶下2連勝。