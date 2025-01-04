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大專棒球聯賽／江沁恩再有完投好表現 文化搶複賽第2勝

中央社／ 台北4日電
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續展開，文化大學江沁恩（圖）4日對上南華大學完投9局失1分，率隊以5比1搶下複賽第2勝。圖／大專體總提供
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續展開，文化大學江沁恩（圖）4日對上南華大學完投9局失1分，率隊以5比1搶下複賽第2勝。圖／大專體總提供

大專棒球聯賽文化大學江沁恩再有完投好表現，今天複賽對南華大學完投9局失1分，率隊以5比1搶下複賽第2勝，為個人本屆第2場完投勝，也讓南華大學吞下複賽4連敗。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）文化大學今天複賽與南華大學交手，由投手江沁恩先發，江沁恩曾在預賽時投出9局完封勝，今天先發再有好表現。

江沁恩開賽1局下稍微有狀況，2人出局後接連被敲2支安打失掉1分，但接下來越投越穩，投到9局用球數破百、球速下滑，被首名打者跑出內野安打，1人出局後再投出保送，關鍵時刻製造雙殺、替球隊守住勝利。

江沁恩今天用119球完投9局，被敲出9支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，完投奪下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

文化大學開賽就有攻勢，1局上靠著鄭喬陽適時安打先馳得點，再靠著安打、高飛犧牲打跑回第2分，8局上再起攻勢，鍾庭貴率先敲出安打、盜上二壘，鄭昭誠三壘打先送回1分，再靠著失誤、安打、暴投多跑回2分，拉開領先差距、順利搶勝。

江沁恩接受轉播單位訪問時表示，複賽首場出賽投得不順，今天再扛先發策略就是丟進去好球帶，讓打者打不好，自評今天滑球、變速球發揮得不錯，儘管投到9局體力下滑遇到危機，但提到既然投到9局，就想盡力投完比賽。

南華大學預賽戰績亮眼，以戰績第一晉級複賽，但複賽目前為止打得不算順利，吞下複賽4連敗、勝場還沒開張。

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