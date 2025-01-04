12強賽／日本未能衛冕冠軍 井端弘和：中華隊士氣昂揚

日本棒球國家代表隊總教練井端弘和接受日媒專訪，談到世界棒球12強賽最後輸給中華隊時表示，「面對決賽，中華隊士氣昂揚」、「日本隊從一開始就是接受挑戰，而中華隊懷著強烈的挑戰者精神」。

49歲的井端弘和接受日媒「富士晚報」專訪時，談到2024年11月日本12強賽敗給台灣的反省，以及如何因應明年春天第6屆世界棒球經典賽（WBC）。

井端弘和回顧日本隊在12強賽的表現情況表示，「無論是打線或投手都發揮了應有的實力。在連續比賽的嚴峻情況下，投手們表現得很好，打線除了決賽外表現得很好，得分情況佳」。

談到有待改善的課題為何，井端弘和表示，「如果最後一戰贏不了，即使之前全勝也沒意義。面對決賽，如果全隊或個人能士氣昂揚，或許結果就不同了。這一點台灣做得很好。」言下之意，中華隊在決賽時士氣昂揚，有志在必得的決心。

因日本隊12強未能衛冕，井端弘和曾想到辭去日本棒球國家代表隊總教練。

他坦言，「原本是按賽事簽約，心想如果輸了就辭職。接獲（續任）請求後，考慮很久，心想才推出拔擢年輕選手的方針，選手也都有意奮戰，如果自己立刻辭（總教練），導致方針改變的話，這樣很對不起他們」。

有關戰術調度受批評一事，井端弘和表示，「沒看所有的批評，輸球的話，一定會那樣（挨批），如果贏球，情況就不同了。關鍵是在哪個階段輸，或許在預賽輸，最後奪勝就好，在決賽輸，那就是有不足之處。日本在決賽前全勝，但如果沒秉持挑戰者的心態是不行的，雖然嘴上說是挑戰者，但決賽時是被動（受挑戰）的」。

井端弘和反省說：「如果比賽開始，能給更多激勵的話會更好。因為持續贏球，選手們確實有些僵硬。（決賽）是和台灣第3場比賽，從一開始就被動（受挑戰），而對方是懷著強烈的挑戰者精神。」

被問及下一個目標，也就是明年春天的世界棒球經典賽，球星大谷翔平等效力於美國職棒大聯盟（MLB）的日籍選手們有意參賽。

井端弘和表示，「真的很感謝。最近休息期間，我見了幾個人。在大聯盟發展的選手的力量非常重要」。

井端弘和認為，大谷是大聯盟最有價值球員（MVP），也有其他選手目標進入MLB，大谷毫無疑問是一個象徵性人物，期待他能如同上屆經典賽一樣牽引全隊。

被問及經典賽時是否讓大谷施展投打「二刀流」的問題時，井端弘和說：「還沒和他本人談過。本季開始，大谷將以投手之姿復出。距離經典賽還有一年，還不知情況如何，我想，當然所有日本國民都很期待，而且大谷一定是核心人物。」