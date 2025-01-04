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木棒聯賽／古哲勳下勾配上肩成特色 率成功商水搶勝

中央社／ 台北4日電
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）預賽持續，成功商水4日派出「怪投」古哲勳（圖）先發，成功完投7局，率隊以4比2搶勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社 中央通訊社
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）預賽持續，成功商水4日派出「怪投」古哲勳（圖）先發，成功完投7局，率隊以4比2搶勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社 中央通訊社

高中木棒聯賽預賽成功商水今天與白河商工交手，成功商水派出「怪投」古哲勳先發，下勾為主偶爾搭配上肩投球、擾亂打者，完投7局率隊以4比2搶勝。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，成功商水昨天首戰不敵北科附工，今天與白河商工交手，兩隊攻勢往來，白河2局上靠著張信哲安打首開紀錄，成功商水4局下胡佳樂安打扳平比分。

兩隊第5局各得1分、二度戰平，6局下，成功商水田睿奕敲出二壘安打，白河投手、守備有狀況，發生暴投、保送、失誤，讓成功商水攻下超前2分，成為最後的贏家。

成功商水高三投手古哲勳以87球完投7局失2分，被敲出7安打，投出三振、四死球各2次，奪下勝投，他以下勾為主，偶爾搭配上肩投球，用以擾亂打者，算是「怪投」。

成功商水總教練陳誌祥表示，在黑豹旗情蒐發現白河對下勾投手打不好，因此決定安排古哲勳先發，除了首局有亂流外，整體內容不錯，跟捕手默契搭配得宜，「上下投」製造速差來解決對手。

布農族的古哲勳高中前2年以野手為主，高三才增加投球量，他提到，剛開始有點緊張，但團隊氣氛好，第一次完投感覺很爽，投球會用兩種動作是因為下勾僅有兩種球路太少，想用動作來擾亂打者節奏，按照捕手指示來變化。

古哲勳不僅投球有功也有上場打擊，陳誌祥說，古哲勳打擊能力也不錯，在球隊滿多投手都是二刀流，不像其他球隊安排指定打擊，也提到今年陣中有10名高三生，目標能打進第2階段。

棒球 黑豹旗

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