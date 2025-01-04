大專棒球聯賽／劉宗翰中繼止血好投獲MVP 國體收複賽第3勝
大專棒球聯賽複賽國立體大今天與輔仁大學交手，國體投手劉宗翰1局滿壘危機接手登板，中繼止血投5.2局無責失分，陳堃益、顏采丞開轟，國體14比4、7局搶下複賽第3勝。
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天派出投手曾偉喆先發，開賽稍微有狀況，接連被敲安打、投出保送，僅抓到1個出局數退場，接替投球的陳麒安上場再投出四壞保送掉分，國體再度換投，換上劉宗翰登板。
面對1人出局滿壘危機，劉宗翰接替投球依序讓打者敲出游擊後方高飛球、中外野方向飛球出局，沒有多掉分數。
劉宗翰今天總計用75球投5.2局，被僅被敲出2支安打，投出2次三振，在4局上失掉1分非責失分，奪下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。
國體今天打線發揮，團隊敲出14支安打，4棒陳堃益3局下球隊1分落後時，敲出超前比數3分砲，單場2安3打點、為勝利打點，顏采丞6局下也敲出3分砲，單場2安貢獻4分打點。
國體中繼投手劉宗翰接受轉播單位訪問時表示，1局有危機時登板，用最有自信的球路與打者對決，相信自己的球沒有這麼好打，很開心結果是好的，也謝謝隊友幫他守住。
劉宗翰透露，今天接手前半段配球以滑曲球為主，後來教練提醒，對方有在鎖定慢的球攻擊，也開始加入速球搭配、收到不錯的效果。
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