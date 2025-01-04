木棒聯賽／李育朋、陳世展聯手壓制 東體擊敗高苑2連勝
高中木棒聯賽預賽台東體中今天與高苑工商交手，東體2任投手李育朋、陳世展聯手壓制，沒讓高苑拿下分數，2局下東體靠著保送、接連暴投跑回致勝分，終場以1比0搶下2連勝。
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽昨天開打，台東體中首戰擊敗中興商工，今天與高苑工商交手，投手群展現壓制力。
東體先發投手李育朋3局上遇到危機，1人出局後被敲出安打、對方接連盜壘攻勢攻占三壘，但及時回穩沒有失分，4局上被首名打者敲出二壘打，但凍結對手攻勢，沒讓高苑有拿下分數機會。
李育朋5局上續投，1人出局後被敲出安打，東體換上去年亞洲青棒賽國手陳世展接手登板後援，雖有投出保送，但沒讓高苑延續攻勢。
李育朋今天總計用69球投4.1局，被敲出4支安打，投出3次三振、2次四壞保送，陳世展後援投2.2局僅被敲出1支安打，有1次四壞保送，兩人都沒有失分，李育朋為勝投。
台東體中今天安打數不多，團隊僅敲出3支安打，但把握機會搶分，2局下2人出局後靠著保送、接連暴投搶下重要1分，順利拿下比賽勝利。
西苑高中今天與彰化藝中交手，前6局打完西苑1分落後，7局下最後機會，西苑靠著蔡明佑二壘打、游能茗安打先將比數扳平，再靠著安打、觸身球保送，吳承皓再見安打率隊以2比1搶勝。
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