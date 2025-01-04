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中職／雄鷹每場魚魚吃到飽續約吉祥物TAKAO 妹妹也加入應援

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊吉祥物TAKAO（鷹雄）今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦續約儀式暨EP簽售會，特別嘉賓Wing Stars啦啦隊也派出6位女孩到場相挺。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊吉祥物TAKAO（鷹雄）今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦續約儀式暨EP簽售會，特別嘉賓Wing Stars啦啦隊也派出6位女孩到場相挺。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊吉祥物TAKAO（鷹雄）今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦續約儀式暨EP簽售會，現場100張EP搶購一空。活動另一大亮點就是TAKAO宣布妹妹TAKAMEI重磅加盟，今年球季將一起為雄鷹應援。

活動吸引上百名球迷參與，除了高雄在地鄉親，還有遠從台北、台東、台中、雲林等地而來，特別嘉賓Wing Stars啦啦隊也派出6位女孩到場站台，包含李樂、黃澄澄、妡0、林浠、米亞、玖玖。

續約儀式之前，球團準備3道遊戲關卡，分別為「一網打盡」、「撈金魚」、「魚躍龍門」，TAKAO與球迷朋友同心協力一一完成挑戰；接著續約儀式啟動，雙方以「2025年球季台鋼雄鷹棒球隊願意以每場無限條魚與TAKAO續約」條件，完成簽約。

談到對於TAKAO印象最深刻的事，領隊劉東洋回憶去年初成軍記者會上TAKAO首度亮相，「那天公布其實反應不是太好，可能因為之前圖案大家覺得很可愛、期待很高，那時我們有點小沮喪，但是經過這一年TAKAO的努力，現在已經成為中職最有人氣吉祥物，真的打從心裡替他高興，經過一年蛻變，TAKAO現在翅膀也硬了。」而TAKAO也回憶印象最深刻的事，「跟WS（Wing Stars）玩」、「明星賽」、「澄清湖跟大家（一起互動）」。

TAKAO在活動中帶來驚喜，宣布找來妹妹TAKAMEI（鷹小妹）加盟，引發現場球迷歡呼與驚呼。TAKAO透露，TAKAMEI雖然有點愛生氣，但仍然是他的寶貝，鷹小妹興趣是跳舞、追星。

劉東洋表示，吉祥物代表球團精神與文化，「TAKAMEI命名希望符合在地化方向，並傳遞活潑、有活力、創新概念與想法，希望球迷朋友能夠喜歡TAKAMEI，就像喜歡TAKAO一樣，愛屋及烏的心情來迎接台鋼雄鷹新的吉祥物。」TAKAO與TAKAMEI商品將在今晚開放預購。

台鋼雄鷹隊吉祥物TAKAO（鷹雄）今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦續約儀式暨EP簽售會，領隊劉東洋與他完成續約儀式。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊吉祥物TAKAO（鷹雄）今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦續約儀式暨EP簽售會，領隊劉東洋與他完成續約儀式。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊吉祥物TAKAO（鷹雄）今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦續約儀式暨EP簽售會，領隊劉東洋與他完成續約儀式。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊吉祥物TAKAO（鷹雄）今天在高雄國立科學工藝博物館舉辦續約儀式暨EP簽售會，領隊劉東洋與他完成續約儀式。圖／台鋼雄鷹隊提供

中職 台鋼雄鷹 明星賽

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