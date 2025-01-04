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中職／安芝儇接受日媒專訪 曝在台灣最大煩惱是沒有「酒伴」
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇近期接受日媒《Full-Count》專訪，直呼來台最大煩惱 是自己酒量太好，找不到酒伴。
專訪中提到，雄鷹陣中有王柏融和吳念庭2名旅日多年的好手，啦啦隊「Wing Stars」也為比賽增添不少樂趣，這支啦啦隊的領導者正是來自南韓的安芝儇。
安芝儇透露高中時期在社群媒體上被問，「要不要嘗試成為啦啦隊？」剛開始她只是抱持「試試看」的心態，曾在韓職樂天巨人等球隊擔任啦啦隊，沒預料自己會堅持10年。她原本打算休息，卻突然接到雄鷹的邀約，不只當啦啦隊，還被委託負責指導和培訓，因為是難得的機會，所以就爽快地答應。
安芝儇搬到雄鷹主場所在地高雄居住。她很喜歡喝酒，據說韓國燒酒一次能喝5瓶，但目前在台灣找不到喝酒的夥伴，她說，「可能是我酒量太好，沒人能陪我一起喝。」
安芝儇還透露自己很喜歡台灣食物，因為無法和隊友溝通，所以想學中文。文中提到，台灣啦啦隊有專屬應援商品，有時銷量還超過球員，對於自己有應援商品，安芝儇也覺得很奇妙。另外，她出演台灣全家便利商店廣告，她笑說，「每次進入全家，聽到自己的廣告在播放，都覺得怪怪的。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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