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中職／獅隊安排年度體檢 隊長陳傑憲等隊員備戰全新球季

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
統一獅全體球員健檢前與安南醫院健康檢查中心團隊合影。圖／安南醫院提供
統一獅全體球員健檢前與安南醫院健康檢查中心團隊合影。圖／安南醫院提供

去年11月中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍，新的一年，球員們紛紛投入全新球季的準備，統一7-ELEVEn獅隊於今天安排年度體檢，在台南市立安南醫院進行全方位精密檢查，院方特別使用醫學中心等級的新穎儀器執行篩檢，以利掌握選手們的健康狀況，進而針對身體素質調整訓練。

安南醫院院長林聖哲表示，此次體健不只是雙方去年5月簽署「異業結盟合作備忘錄」後的重點項目之一，更是安南醫院第9年提供統一獅體檢服務，感謝統一獅對安南醫院長年的信任，讓安南醫院得以藉由醫療專業守護每位選手的健康，助力他們無後顧之憂打出亮眼成績，並從中積累更多運動醫學之實務經驗。

安南醫院健康醫學中心主任蔡坤峰則提及，因應統一獅選手和教練的到來，除人力與動線安排上經過嚴謹規畫，體檢方案更在基本的身高、體重、胸部X光、尿液、血液檢查、心電圖及腹部超音波之外，進一步善用醫學中心等級的新穎儀器執行篩檢，包括運用於掃癌的4D高階正子電腦斷層掃描儀、1024切寶石全景電腦斷層、4K高解析度腸胃內視鏡等。

蔡坤峰補充，主責高階健檢的健康醫學中心於前年11月搬遷到全新空間，設有獨立的超音波檢查室、內視鏡檢查室，落實病檢分離之餘，還是大台南地區唯一將電腦斷層檢查室設置其中的健檢中心。體檢過程中，不少統一獅選手便表示，即使不是初次造訪新空間，整體環境的明亮、舒適，仍不禁令他們讚嘆連連。

林聖哲表示，看著熟悉的面孔經國際賽事一躍成為台灣之光，統一獅選手們能有今日成就絕非一蹴可幾，平日本身的努力加上健康的把關皆是關鍵。對於安南醫院醫護團隊能成為在地選手們的後盾，他備感與有榮焉的同時，也希望安南醫院未來能持續整合跨科室專業、引進最新儀器，與統一獅共盡社會公益責任，並期盼再次參與和見證選手們在賽場上發光發亮。

統一獅球員林安可（後排右四）體檢後，與安南醫院健康醫學中心團隊合影。圖／安南醫院提供
統一獅球員林安可（後排右四）體檢後，與安南醫院健康醫學中心團隊合影。圖／安南醫院提供

統一獅隊長陳傑憲（左）接受安南醫院健康醫學中心醫師問診。圖／安南醫院提供
統一獅隊長陳傑憲（左）接受安南醫院健康醫學中心醫師問診。圖／安南醫院提供

世界棒球12強 統一7-ELEVEn獅 統一獅

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