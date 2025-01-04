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經典賽／貝爾川上任波多黎各總管開始打電話 推銷打WBC好處

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
波多黎各公布由傳奇球星、生涯累積435轟的貝爾川（Carlos Beltrán）擔任經典賽國家隊總管。 美聯社
波多黎各公布由傳奇球星、生涯累積435轟的貝爾川（Carlos Beltrán）擔任經典賽國家隊總管。 美聯社

波多黎各今天為2026年世界棒球經典賽舉辦記者會，公布由傳奇球星、生涯累積435轟的貝爾川（Carlos Beltrán）擔任總管，一上任就馬上公布總教練，「我現在就能說，莫里納（Yadier Molina）絕對會是我們的領袖！」提前1年展開選手募集，貝爾川說一定會全力打造最強國家隊。

經典賽過去舉辦五屆，波多黎各兩度打到冠軍賽，最終都以亞軍作收；備戰第六屆賽事，今天舉辦執行團隊公布記者會，貝爾川擔任總管，展開籌組國家隊的任務。

貝爾川表示，「擁有1年的準備期，這讓我可以打電話、聯絡選手，與他們保持聯繫，我希望讓大家知道，當必須做出決定的那一刻到來時，我們絕對會想盡辦法打造最強陣容，我也認為我們的選手陣容有很大的奪冠機會。」

他提到，相信過往打過波多黎各隊的選手，都會有意再度參加，也有在注意那些與波多黎各有血緣的關係的選手，「我們也會想辦法聯繫看看，給每位有意願參與的選手機會。」

貝爾川的訪談中已開始推銷打經典賽的好處，「經典賽讓選手有機會暫離春訓幾周，重新整理思緒，也讓你與過去在大聯盟沒有機會共事的同胞選手有了連結。」他說：「至少對我來說，經典賽給了我人生中最珍貴的回憶之一。」

總教練人選則是已經心有所屬，就是2023年已經執掌兵符的莫里納，貝爾川說：「他現在正於多明尼加聯盟球隊執教，孩子們喜歡他、也尊敬他，我敢現在就說，他就是我們的總教練。」

貝爾川選手生涯打過4屆經典賽，引退後先擔任洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的特助，2019年11月原本接任大都會隊總教練，兩個月就因爆發太空人隊違規偷暗號醜聞而下台，陸續於洋基轉播頻道、大都會高層任職。

大都會 經典賽 貝爾川

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