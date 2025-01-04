中職／感謝兄弟「伯樂」之恩 廖乙忠感性告別：謝謝給我機會

29歲右投廖乙忠在季後被中信兄弟列入戰力外，今天確定轉戰台鋼雄鷹。近日他也在個人社群發文，告別黃衫軍。

廖乙忠2018年選秀落選後，收到兄弟提供的自主培訓合約，並於2019年成功轉正。生涯在一軍共計出賽81場，其中36場是先發，戰績9勝17敗，並有4次中繼成功。主投250局送出193K，防禦率5.36。

將要離開效力多年的兄弟，廖乙忠在社群中感性說道：「2019-2024獲得了許多寶物和可貴的經驗。別人會說：『謝謝這幾年在低潮的時候拉我一把』，但我會說：『謝謝您讓我學到，原來低潮中還是可以生存在最刺激的舞臺上，然後持續努力的展現著』。」

廖乙忠也感謝兄弟當初的賞識，「謝謝球團願意給當時的那個小屁孩一個機會，才有現在的我。謝謝各位教練、學長、兄弟們的照顧！！我真的很謝謝你們，也很愛你們，我永遠會記得你們跟我講的每一句話，小弟銘記在心。」

最後廖乙忠談到未來會持續打拚，「如果對到我的話，請不要笑出來 （尤其是岳東華、高宇杰），真的很謝謝中信兄弟的各位。」