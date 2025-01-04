經典賽／大谷2026「雙刀」助陣？日本隊投教：奪三振率是指標

日本武士隊瞄準2026年世界棒球經典賽，尋求衛冕大業，大谷翔平屆時的角色將對國家隊戰力組成有重大影響，投手教練吉見一起指出，知道外界期望看到大谷再於經典賽雙刀出擊，而今年球季觀察重點將是大谷回歸投球後的恢復狀況，其中奪三振率會是關鍵指標。

大谷在上屆經典賽以「二刀流」助陣日本奪冠，但投手這一刀在去年封印整季，目前仍處於復健狀態，預計今年開季仍會先維持單純打者模式，「投手大谷」回歸時間仍是未知數。

吉見接受日本媒體Full-Count訪問中提到，2026年經典賽勢必圍繞大谷打造球隊，因此他的角色會是關鍵，「我想全世界最關心的事，都是希望能看到大谷像上屆WBC一樣，以二刀流選手的身分扮演關鍵人物。」吉見表示，不確定大谷在這次手術後會恢復多少，一整年的投球後，隔年能否續於經典賽投球也有疑問。

此外，還有一項觀察指標是奪三振率，吉見說：「這是我的觀點，但我認為奪三振能力很重要，特別是在12強賽面對美洲球隊時有這樣的體悟。」他指出，大谷過去擁有超過160公里的球速，必須先看他可以恢復到什麼程度，「不只是直球，當然也要看他變化球控制力，每一項都很重要，但首先我想看看他的直球功力可以回復多少。」