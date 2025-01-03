快訊

免受叛亂指控？引「川普訴美國」案 尹錫悅辯護團主張豁免權

木棒聯賽第1階段開打 平鎮、穀保首戰皆吞敗

中央社／ 台北3日電

高中木棒聯賽第1階段今天開打，強權平鎮高中對上麥寮高中遭吳柏霆、徐磊2任投手壓陣，以0比2落敗；大溪高中面對衛冕軍穀保家商，靠著廖宥霖轟3分砲，以9比4獲勝。

麥寮總教練吳秉倫表示，平鎮當然是假想敵，這場應是分組第1之爭，先發投手吳柏霆沒有對過平鎮，因此讓他先發，沒想到就投到5局。另外吳秉倫指出，徐磊本就表定6、7局接手，「平鎮這場其實都有得點圈上壘機會，吳柏霆、徐磊都勇敢對決，對到強隊特別想贏。」

麥寮掌握第6局攻勢，吳秉倫表示，平鎮先發投手劉任右不好攻擊，除了有球速、變化球很準，直到第4局才打出團隊第1支安打，「高中好幾隊實力差不多，我們跟平鎮打10場大概可贏2場。」麥寮去年與8強失之交臂，吳秉倫提到，今年只畢業1個主力投手，投手戰力不錯，期盼8強、甚至是4強。

另外，穀保今年準備挑戰3連霸，首戰卻出師不利，雙方3比3平手時，4局下大溪1出局攻占二、三壘，黃凱恩敲出安打先送回2分，廖宥霖再轟出3分砲，製造重傷害，李旻翰、陳廷毓也跟進二壘安打，一舉灌進6分。穀保雖在5局上追回1分，不過受制於大溪側投范博凱，鎩羽而歸。

大溪總教練鄭錦繁表示，連2年第一場都對到穀保，沒想到會贏球。不過鄭錦繁坦言，「這只是一場比賽而已，不代表什麼，大家都還在試水溫，能夠保持穩定下去比較重要，希望能夠走到第4階段。」

大溪今天投手採取「假先發」調度，林志騰先發2局後，由范博凱後援接替，總共5局失3分，表現算是不錯。大溪第3棒廖宥霖剛在螺絲盃拿下全壘打獎，今天再度開轟，鄭錦繁指出，岡山球場是廖宥霖的福地，這一轟打在中外野更遠，可以說是驚天一轟。

平鎮高中 穀保家商

延伸閱讀

桃園平鎮消防耶誕快閃 家長小孩打扭蛋拿禮物學防火保命技

桃園大溪月眉落羽松變色絕美 警交管開罰路徑看這裡

桃園大溪豆干節12月21日重新開辦 鳳飛飛探店蔬食成新模式

桃園「平鎮臨時站火車ㄅㄨㄅㄨ要來了」網熱議 2026年底啟用

相關新聞

中職／攜手陳子豪組111連線 朱育賢換背號有溫馨故事

「酒窩大砲」朱育賢球衣背號從85號變成11號，與1號陳子豪攜手加入味全龍隊，組成「111」連線，朱育賢期待兩人能夠幫助球...

中職／陳子豪FA有深意 進不了中華隊用新合約模式幫台棒更好

味全龍隊今天迎接新龍砲正式穿上龍隊球衣，陳子豪對這紙合約寄託深意，希望可以幫助學弟走出不一樣的生涯，「一直都想幫助台灣棒...

中職／新聞曝光隊友才知他要走 陳子豪看天哥是「年輕版林哲瑄」

陳子豪加盟味全龍隊，還原在自由市場的抉擇過程中，自己也未與中信兄弟隊友聊過這件事，是到新聞出來後，隊友們紛紛透過LINE...

中職／朱育賢談加盟龍隊關鍵 重返台北「冥冥中注定」

「酒窩大砲」朱育賢球衣顏色從酒紅轉為味全紅，今天味全龍隊為他及陳子豪舉辦「龍砲上膛」加盟記者會，做出轉隊決定，朱育賢坦言...

中職／FA斬獲大約 朱育賢盼當案例：低順位、沒國手別怕

經過9年職棒洗禮，朱育賢去年季後行使自由球員權利（FA）後，獲得味全龍隊4年、4800萬元合約招攬，他也感謝中間提出報價...

中職／「深度還是不太夠」 龍隊來年是否再戰FA市場看戰力

味全龍隊冬令進補大撒幣，相繼網羅朱育賢、陳子豪，成為這屆自由市場最大贏家，而中職在接下來只會出現菜色更香、貨色更全的FA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。