中職／攜手陳子豪組111連線 朱育賢換背號有溫馨故事

「酒窩大砲」朱育賢球衣背號從85號變成11號，與1號陳子豪攜手加入味全龍隊，組成「111」連線，朱育賢期待兩人能夠幫助球隊打下更多分數、贏得比賽，而選擇11號球衣則有家庭的甜蜜因素。

朱育賢過去在樂天桃猿隊都穿85號球衣，但在龍隊為紀念已逝總教練徐生明，此背號已引退，朱育賢今天在加盟記者會上透露，當初85號是與太太的交往紀念日8月5日，現在11號，因為2個小孩跟自己都是11月出生，太太姓名諧音也是11，「從2個人的背號變成4個人的背號。」

陳子豪沿用原本的1號，兩人形成「111」連線，朱育賢表示，自己與陳子豪的加入，相信對球隊的打擊、調度上是有正面影響，「我們就是努力打下分數，唯有打下分數才有可能贏得更多比賽。」他也期待與原本的龍隊砲手吉力吉撈・鞏冠、劉基鴻等人碰撞出新的火花。

朱育賢決定加盟龍隊的因素之一是球團的硬體環境、培訓計畫，朱育賢透露，12強在斗六棒球場集訓時，就看到龍隊二軍的設施完善，「滿好的訓練環境，對球員會更加投入。」今天也趁機參觀了一下天母棒球場的休息室、重訓室，都很不錯。

而訓練計畫上，朱育賢1月5日就要隨著龍隊出國，成為野手赴美Driveline訓練計畫一員，朱玉賢表示，這是自己第一次出國訓練，目前看到回來的選手回饋都很不錯，也希望多去了解不同的棒球文化，「找出適合自己的，把它留下來。」

朱育賢日前已經與總教練葉君璋碰面，了解到葉總是很尊重選手自主的教練，「把自己好的一面展現出來給球隊，就沒什麼問題。」加上龍隊的陳禹勳、劉時豪、郭嚴文原本都在猿隊，朱育賢認為應該會滿快融入，「還有些隊友12強就同隊，跟2位在國訓的同梯，能幫助我加速適應環境，一起打下味全王朝。」