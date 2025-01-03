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中職／林智勝今年還是選手 龍隊朝教練方向洽談複數年合約
味全龍隊去年被擋在季後賽門外，季後補強動作一波接一波，延攬朱育賢、陳子豪，補足最欠缺的外野砲火力，新球季可望組成合計408轟的中心打線；板凳上還潛藏304轟的林智勝，領隊丁仲緯也透露目前與他的合約洽談狀況。
龍隊新球季中心打線已見雛形，朱育賢生涯已敲169轟，陳子豪則是131轟，砲管都已獲認證，與71轟的兩屆全壘打王吉力吉撈．鞏冠、37轟的年輕砲手劉基鴻相互輝映。
今天在加盟記者會後，丁仲緯被問到目前團隊合約洽談狀況，他表示，希望能在農曆年前完成，團隊調幅還不確定，預計會是微幅上漲，而林智勝今年確定還是選手身分，但後續也會朝教練方向討論，有可能會是複數年合約，雙方尚在洽談當中。
此外，洋將戰力部分，丁仲緯透露，舊有、新面孔的都在洽談中，希望盡快確認名單，戰力外名單的選手補強也還在物色，依然會以投手為主。
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