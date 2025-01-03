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中職／登上500元鈔要跟兒孫炫耀 朱育賢已經不想壘包了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今天為朱育賢（左）、陳子豪舉辦加盟記者會，「三董」魏應充（右）為兩人穿上球衣、戴球帽。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊今天為朱育賢（左）、陳子豪舉辦加盟記者會，「三董」魏應充（右）為兩人穿上球衣、戴球帽。記者蘇志畬／攝影

2024年對朱育賢來說是豐富的一年，球季中一路打進季後賽，季後在世界12強棒球賽幫助中華隊拿下冠軍，隨後又收穫大約轉戰味全龍隊，接下來還有機會登上新版500元紙鈔，朱育賢笑說，這是未來可以拿來跟兒孫炫耀的事。

隨著中華隊拿下第一次三大國際賽冠軍，賴清德總統日前透露，世界12強賽冠軍隊將登上新台幣500元鈔券，近期將先推出紀念幣。

身為冠軍隊成員，朱育賢表示，自己有看到這個消息，「滿開心的，今年收穫真的滿滿，比賽、12強到現在轉隊，也希望盡自己小小力量讓棒球環境更好。」如果最終真的有機會出現在500元紙鈔上，朱育賢笑說，這之後也可以跟兒子、孫子說，是滿值得驕傲的。

而中華隊在冠軍賽是由朱育賢的美技接殺完成再見雙殺，最大遺憾就是一壘壘包沒有拔回來紀念，朱育賢表示，現在自己已經不會再想壘包，「展覽不是就有展出壘包了？就當作是一壘好了，反正壘包都長一樣嘛。」

重點是冠軍勝利球朱育賢有好好保留，轉送給總教練曾豪駒，隨後交到中華棒球協會理事長辜仲諒手中，朱育賢笑說：「幸好沒有丟上觀眾席，不然就回不來了。」

中華隊 朱育賢 棒球

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