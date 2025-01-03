中職／「深度還是不太夠」 龍隊來年是否再戰FA市場看戰力

味全龍隊冬令進補大撒幣，相繼網羅朱育賢、陳子豪，成為這屆自由市場最大贏家，而中職在接下來只會出現菜色更香、貨色更全的FA市場，明、後年度是否還有預算繼續競逐自由球員？領隊丁仲緯回應，期待有更精彩的FA市場，也坦言龍隊戰力深度還是相對不足，是否繼續出手要看戰力需求。

中職在2013年首度開放高中應屆畢業生投入選秀，前幾屆的選手陸續達到取得FA年資，讓中職從今年開始出現FA年輕化趨勢，選手爭取合約更添籌碼，接下來備受矚目的FA包括陳傑憲、林立等人，預計會在2026年球季後取得FA資格。

龍隊今年已經在FA市場砸下最高總值1.78億，是否在這場搶人大戰無預算上限？丁仲緯笑答：「還是有啦！不是無上限。」他說龍隊在確定朱育賢、陳子豪提出FA後就很快接觸，向選手介紹環境，總教練葉君璋也親自出馬與他們溝通，應該是龍隊可以搶人成功的關鍵。

至於來年是否還有爭取FA的荷包深度？丁仲緯表示：「主要還是看戰力需求，畢竟這兩個剛好是我們戰力上最大缺口，所以有這樣的規畫。」他說期待來年的FA市場可以更精彩，「畢竟我們深度還是不太夠。」