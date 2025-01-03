中職／FA斬獲大約 朱育賢盼當案例：低順位、沒國手別怕

經過9年職棒洗禮，朱育賢去年季後行使自由球員權利（FA）後，獲得味全龍隊4年、4800萬元合約招攬，他也感謝中間提出報價的球隊，自己雖然選秀順位居後但一樣能夠打出成績獲得肯定，「讓基層棒球看到，樹立好的榜樣。」

朱育賢去年季後成為自由球員，生涯994支安打、169轟、平均打擊率3成11的成績，讓他獲得多隊青睞，他今天在加盟記者會上，感謝台鋼雄鷹、富邦悍將以及母隊樂天桃猿隊都有提出報價招攬自己，「代表我這9年的付出沒有白費。」

今年共有4位球員行使自由球員權利，朱育賢、陳子豪成功轉隊，也都獲得大約，朱育賢表示，這要感謝前面學長的努力，這個制度剛開始推行時，勢必遇到較多狀況，但大家一起慢慢讓制度變好，「那時候提到這個字眼還比較敏感，現在大家已經習慣。」

也因為今年2位球員執行成功，朱育賢透露，現在滿多人開始討論今年球季後的自由市場，「熱度很夠。」朱育賢也期待球員的流動能夠帶動中職話題，吸引更多球迷進場看球。

朱育賢是在2015年獲得猿隊第7指名，當時的他還沒有國手資歷，但如今不僅成為12強冠軍隊成員，也收穫大約，朱育賢表示，希望自己的案例能夠勉勵未來的球員，「不要因為順位、沒有中過國手就擔心、害怕，主要是進來後做了什麼努力，告訴自己要準備好，把成績打出來。」