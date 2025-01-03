12強賽／遭中華隊完封被網友罵爆 監督：不會上網搜尋自己

世界十二強棒球賽日本隊遭到中華隊完封，痛失連霸，而日本隊教頭井端弘和也吞下執教15戰以來唯一敗仗。對此他在接受日媒《每日新聞》採訪時吐露心聲，坦言輸球當下確實感到沮喪，但並不會在意批評聲浪，也不會在網路搜尋自己。

距離12強結束已經過了1個月，在沉澱後井端弘和接受訪問時吐露心聲，除了表示當下感到沮喪外，也學到了教訓，「起初我一直認為冠軍戰就只需要對選手說『交給你們了，上吧』，至少我作為選手時是這麼想的。但事實上不是如此，我應該多鼓舞選手，想辦法讓他們努力一點，最後一戰不能輸。」

在輸球後，網路難免出現批評聲浪，井端弘和則直言自己不會在乎，並且也不會在網路搜尋球迷對自己調度的看法，「有些事情大家並不了解，反駁也沒有用。」

最後，由於12強日本隊選手多半較為年輕，井端弘和認為拘泥當下沒有幫助，未來10年持續變強更加重要，「希望年輕選手和能2023年經典賽出場的球員互相對戰。」