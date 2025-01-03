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中職／朱育賢談加盟龍隊關鍵 重返台北「冥冥中注定」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今天為朱育賢（左）、陳子豪舉辦加盟記者會，「三董」魏應充（右）為兩人穿上球衣、戴球帽。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊今天為朱育賢（左）、陳子豪舉辦加盟記者會，「三董」魏應充（右）為兩人穿上球衣、戴球帽。記者蘇志畬／攝影

「酒窩大砲」朱育賢球衣顏色從酒紅轉為味全紅，今天味全龍隊為他及陳子豪舉辦「龍砲上膛」加盟記者會，做出轉隊決定，朱育賢坦言過程很煎熬，但回到棒球起點台北市感覺到是「冥冥中注定」。

揮別效力了9個球季的樂天桃猿隊，朱育賢去年季後成為自由球員，生涯994支安打、169轟、平均打擊率3成11的成績，讓他獲得多隊青睞，最終由味全龍隊成功爭取，雙方簽下4年總值約4200萬合約，加激勵總值為4800萬元。

今年球季朱育賢將叩關千安里程碑，朱育賢表示，自己的棒球人生切成兩階段，前面9年在桃園棒球場，接下來4年要在台北展開一個新階段，把當初剛進職棒矇矇懂懂的心態找回來，跟著新隊友一起打拚，「千安就是重新出發，幫助球團拿到總冠軍。」

離開的待了9年的猿隊，朱育賢心中也有不捨，在記者會上感謝前東家的栽培，「沒有你們，我可能沒有今天成就，過程滿煎熬。」

雖然情感上不捨，但朱育賢綜合考量下，加上成為自由球員後龍隊一直積極接洽，而自己的小孩也不想要轉學，最終選擇了加入味全龍隊。

出生新竹的朱育賢是在台北市重慶國中開啟正式棒球路，接下來一路大理高中、文化大學都在台北，如今又重返北市打拚，朱育賢表示，當時來天母球場簽約時，也注意到母校文化大學就在山頭上，學生時期的記憶湧上心頭，「能夠在這邊延續我的棒球生涯，也希望在台北市繼續拉長生涯。」

味全龍 朱育賢 棒球

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