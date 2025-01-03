中職／新聞曝光隊友才知他要走 陳子豪看天哥是「年輕版林哲瑄」

陳子豪加盟味全龍隊，還原在自由市場的抉擇過程中，自己也未與中信兄弟隊友聊過這件事，是到新聞出來後，隊友們紛紛透過LINE詢問「真的嗎？」他在群組送上感謝話語，道別相處11年的戰友們。

陳子豪今天首度以龍隊選手身分亮相，言談之中難掩緊張，語氣也比平常沉穩許多，被問到上次這麼緊張，他回想是第一次加盟兄弟時。

離開兄弟的決定並不容易，苦笑說：「房子都買在那…」，陳子豪也說考慮了一整年，各種想法都有，最終還是希望給自己一點挑戰，「FA提是很多人提，但流動比較少，換一個方式希望可以讓制度更完善。」提出FA申請後，過程中龍隊最積極朝他想要的合約模式靠攏。

至於合約的選擇權啟用可能性，陳子豪說不曉得，但這些設定是希望讓學弟對未來合約有其他方向。領隊丁仲緯對於選擇權細節，則是回應不方便透露。

陳子豪坦言，在過程中並未與兄弟隊友聊過可能離開，「我好像都沒有講，是等到新聞出來後，他們有傳LINE來問『你真的要走喔？』我說對，我要去味全，差不多快結束時才講，離別時也是在群組裡傳些感謝的話語，給教練、隊友。」

加入新球隊，陳子豪期待趕快和新隊友相見歡，「滿希望轉隊第一年就可以拿冠軍，努力把成績打好，看能不能在兩邊都拿冠軍。」至於印象深刻的新隊友，他的答案是郭天信，「滿喜歡天信，感覺是年輕版的林哲瑄。」他也知道外界對於他的守備擔憂，笑答：「他（郭天信）可能會累一點，我會努力，讓我的守備範圍變大。」

在陳子豪、朱育賢加入後，加上吉力吉撈・鞏冠、劉基鴻共組中心打線，陳子豪說能和這麼好的選手排在一起，也希望自己有好表現，但也坦言更期待自己在守備上也能有所成就。