中職／陳子豪FA有深意 進不了中華隊用新合約模式幫台灣棒球更好

味全龍隊今天迎接新龍砲正式穿上龍隊球衣，陳子豪對這紙合約寄託深意，希望可以幫助學弟走出不一樣的生涯，「一直都想幫助台灣棒球有進一步成績，但都沒辦法進中華隊。」講到這裡不禁苦笑，他說：「所以想說看能不能透過這個合約幫助台灣棒球更好，幫助學弟有更好的生涯。」

陳子豪表示，「從去年季初就有和經紀人討論過，想走比較不一樣的FA風格。」他感謝味全龍從一開始就很積極接觸洽談，自己也滿感動，「也謝謝我的經紀公司想很多，也承受很多東西，希望這個合約模式可以幫助到後面的學弟。」

告別兄弟，陳子豪也表達對兄弟球迷的感謝，「謝謝從兄弟第一年到現在，12年的支持和鼓勵，雖然現在轉換球隊，會把自己做得更好，成為更好的陳子豪。」

陳子豪新球季沿用1號球衣，續當「1號重砲」，要感謝林孝程的成全。他也說其實自己本來有想說換新背號，「但他主動聯繫我的經紀公司，說要讓給我，還沒見到他，見到他想親口謝謝，送他小禮物。畢竟是他進職棒選的號碼，我會努力不辜負這個號碼。」林孝程則是穿上7號球衣。

被問到新球季最想碰到的兄弟投手，陳子豪的答案是德保拉，「希望他對到我時可以不會那麼快樂。」