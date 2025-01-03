中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

味全龍隊的新「龍砲」，陳子豪、朱育賢今天在加盟記者會上首度披上龍隊球衣亮相，也揭曉兩人的背號，朱育賢並非選穿最多人猜的「58」號球衣，而是「11」號，陳子豪則是沿用最熟悉的號碼，續當「1號重砲」。

中職史上最熱鬧的一年自由市場，由龍隊成為最大贏家，先以4年含激勵獎金總值4800萬元網羅朱育賢，再搶下陳子豪，若雙方都未執行選擇權最高總值可達10年超過1.3億元，寫下中職歷史新頁。

龍隊今天在天母棒球場舉辦加盟記者會，兩人西裝筆挺亮相，在會上正式穿上龍隊球衣。陳子豪背號沿用「1」號，透過情商原主人林孝程讓出，朱育賢原本在樂天桃猿隊使用的「85」號球衣，在龍隊為傳奇教頭徐生明的退休背號，只能另外挑選新背號，最終選用11號。

龍隊沿用朱育賢在樂天桃猿隊時期的應援曲，改編新詞，他今天在熟悉應援曲中穿上新球衣。陳子豪則是新應援曲中穿上龍隊「1」號球衣，告別過去被譽為「世界名曲」的炸裂應援曲。

球團董事長魏應充歡迎兩人加入味全大家庭，也感謝兩人的眷屬成全這件美事，讓先生加入龍隊；對於今年球季期許，魏應充直言就是希望龍隊拿下今年總冠軍。