中職／許銘傑前進悍將教練團 一二軍教頭都是前戰友

富邦悍將隊教練團再網羅一位「日系」班底，據悉許銘傑新球季前進悍將陣營，領隊林華韋並未證實，僅回應，待後續教練團全部確認後一併公布，目前各位置人選都已經差不多定案。許銘傑、陳金鋒這組過去在Lamigo桃猿隊的「釣友」，將在悍將再度共事。

許銘傑旅日14年，效力西武、歐力士隊，2013年球季結束後與林威助同一年投入中職選秀，當時許銘傑由Lamigo桃猿隊第二輪籤選中，林威助則在第三輪由即將更名中信兄弟隊的兄弟象隊挑選。

許銘傑的中職生涯陸續效力桃猿、兄弟，引退後進入猿隊教練團，去年球季結束後未獲續約，據了解他獲得悍將延攬，新球季將進入一個全新環境。

許銘傑在猿隊與悍將現任一軍教頭陳金鋒當過隊友，以前常常一起相約釣魚。此外，悍將二軍總教練後藤光尊也曾在2012、13年歐力士與許銘傑同隊打拚，如今都再於悍將重逢共事。