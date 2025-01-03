快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／台鋼雄鷹網羅前12強國手廖乙忠 投手戰力再補強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊宣布網羅右投手廖乙忠。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊宣布網羅右投手廖乙忠。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊持續補強，近期除了與洋將陸續完成簽約外，今日更宣布成功網羅右投廖乙忠，而廖乙忠也將穿上67號球衣展開嶄新球季。

廖乙忠中職6年效力中信兄弟隊，81場出賽，36場先發、45場後援，共投250局、送出193次奪三振，防禦率5.36，今年球季結束後未列入兄弟的60人名單中，台鋼雄鷹隊成功爭取加盟。

廖乙忠生涯前兩年先發為主，之後則多以後援出賽，2019年13場登板都是先發，共投74.1局、送出62次奪三振，防禦率4.36，亮眼表現入圍年度最佳新人，同年底入選世界棒球12強賽，披上國家隊戰袍征戰。

備戰隊史第2年一軍賽季，台鋼雄鷹先前陸續與小野寺賢人、吉田一將、魔鷹、後勁完成續約，並簽下新洋投石萬金，今日再次補強投手戰力。

世界棒球12強 台鋼雄鷹 廖乙忠

延伸閱讀

中職／曾獲U23明星外野手 曾宸佐宣布退休：與15年生涯告別

中職／台鋼雄鷹飛向新球季 年度口號「翅膀硬了！」

中職／宋文華發文向獅隊道歉 傳有望加入味全龍

中職／台鋼雄鷹自培選手顏郁軒、湯家豪 轉為正式球員

相關新聞

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

味全龍隊的新「龍砲」，陳子豪、朱育賢今天在加盟記者會上首度披上龍隊球衣亮相，也揭曉兩人的背號，朱育賢並非選穿最多人猜的「...

中職／陳子豪FA有深意 進不了中華隊用新合約模式幫台灣棒球更好

味全龍隊今天迎接新龍砲正式穿上龍隊球衣，陳子豪對這紙合約寄託深意，希望可以幫助學弟走出不一樣的生涯，「一直都想幫助台灣棒...

中職／許銘傑前進悍將教練團 一二軍教頭都是前戰友

富邦悍將隊教練團再網羅一位「日系」班底，據悉許銘傑新球季前進悍將陣營，領隊林華韋並未證實，僅回應，待後續教練團全部確認後...

中職／台鋼雄鷹網羅前12強國手廖乙忠 投手戰力再補強

台鋼雄鷹隊持續補強，近期除了與洋將陸續完成簽約外，今日更宣布成功網羅右投廖乙忠，而廖乙忠也將穿上67號球衣展開嶄新球季。

中職／曾獲U23明星外野手 曾宸佐宣布退休：與15年生涯告別

25歲外野手曾宸佐去年季後被台鋼雄鷹隊放在60人名單外，今天他在個人社群發文宣布，正式卸下球員身份。 曾宸佐在2022年中職選秀會獲得雄鷹第16指名，同年披上國家隊戰袍出戰U23世界盃棒球賽，獲

中職／改名傅邦？離開味全轉戰悍將 魏全吐心聲：期待新篇章

味全龍在季後將魏全列入戰力外，近日確定轉戰富邦悍將，他也在個人社群發文表示：「期待開啟職棒新篇章。」 「味全的魏全」將走入歷史，在遭到戰力外後，日前這名26歲捕手在個人社群發文分享加入悍將的消息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。