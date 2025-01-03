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中職／台鋼雄鷹網羅前12強國手廖乙忠 投手戰力再補強
台鋼雄鷹隊持續補強，近期除了與洋將陸續完成簽約外，今日更宣布成功網羅右投廖乙忠，而廖乙忠也將穿上67號球衣展開嶄新球季。
廖乙忠中職6年效力中信兄弟隊，81場出賽，36場先發、45場後援，共投250局、送出193次奪三振，防禦率5.36，今年球季結束後未列入兄弟的60人名單中，台鋼雄鷹隊成功爭取加盟。
廖乙忠生涯前兩年先發為主，之後則多以後援出賽，2019年13場登板都是先發，共投74.1局、送出62次奪三振，防禦率4.36，亮眼表現入圍年度最佳新人，同年底入選世界棒球12強賽，披上國家隊戰袍征戰。
備戰隊史第2年一軍賽季，台鋼雄鷹先前陸續與小野寺賢人、吉田一將、魔鷹、後勁完成續約，並簽下新洋投石萬金，今日再次補強投手戰力。
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