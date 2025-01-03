中職／台鋼雄鷹網羅前12強國手廖乙忠 投手戰力再補強

味全龍在季後將魏全列入戰力外，近日確定轉戰富邦悍將，他也在個人社群發文表示：「期待開啟職棒新篇章。」 「味全的魏全」將走入歷史，在遭到戰力外後，日前這名26歲捕手在個人社群發文分享加入悍將的消息

2025-01-03 10:33