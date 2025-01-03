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中職／曾獲U23明星外野手 曾宸佐宣布退休：與15年生涯告別

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中職／曾獲U23明星外野手 曾宸佐宣布退休：與15年生涯告別

聯合新聞網／ 綜合報導
曾宸佐。聯合報系資料照
曾宸佐。聯合報系資料照

25歲外野手曾宸佐去年季後被台鋼雄鷹隊放在60人名單外，今天他在個人社群發文宣布，正式卸下球員身份。

曾宸佐在2022年中職選秀會獲得雄鷹第16指名，同年披上國家隊戰袍出戰U23世界盃棒球賽，獲選大會明星外野手。前年他在二軍打擊率0.297，還拿下二軍打點王；去年在二軍出賽35場，打擊率跌至0.137，也沒獲得任何一軍出賽機會。

曾宸佐季後被放在保留名單外，未獲得其他球隊青睞，今天他在個人社群發文宣布，「經過這幾個月的沉思，我決定卸下球員身分，與15年的球員生涯告別。」

曾宸佐回憶棒球生涯並感謝一路幫助他的人，文末寫道，「人生總有遺憾不捨的時候，這些都將成為下個階段的養分和動力，未來會以不同的身分繼續努力。謝謝大家過去的支持與肯定，微笑宸佐下台一鞠躬。」

台鋼雄鷹 曾宸佐

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