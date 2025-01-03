中職／改名傅邦？離開味全轉戰悍將 魏全吐心聲：期待新篇章
味全龍在季後將魏全列入戰力外，近日確定轉戰富邦悍將，他也在個人社群發文表示：「期待開啟職棒新篇章。」
「味全的魏全」將走入歷史，在遭到戰力外後，日前這名26歲捕手在個人社群發文分享加入悍將的消息，「粉絲及關心我的朋友們新年快樂！送上祝福的同時也想和大家分享，我已經正式加入富邦悍將。感謝大家一路以來的支持，我會帶著祝福迎向新挑戰。」
魏全也對老東家致上謝意，並表示自己對未來的期待「感謝味全龍球團、教練、隊友及所有工作人員過去的照顧與栽培，同時也非常感謝富邦悍將球團，期待即將與新戰友開啟的職棒新篇章。」
魏全在2019年選秀成為龍隊最後一位指名球員，開啟職棒生涯，不過目前僅在2022年作為一軍出賽過1場，近兩年則完全沒有出賽紀錄，轉戰富邦後也期待能得到更多上場機會。而有網友就開玩笑說道：「之後會不會改名成傅邦」、「富邦把『魏全』買下來了，果然是富爸爸。」
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