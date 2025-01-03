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12強賽／戶郷翔征遭中華隊擊沉 井端弘和解釋未換投緣由

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊戶郷翔征不穩時續投挨轟成中華隊12強奪冠關鍵，監督井端弘和解釋未換投的決定。 歐洲新聞圖片社
日本隊戶郷翔征不穩時續投挨轟成中華隊12強奪冠關鍵，監督井端弘和解釋未換投的決定。 歐洲新聞圖片社

中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰以4：0擊敗日本隊封王，日本先發投手戶郷翔征在危機中續投掉分成為轉捩點，日本隊監督井端弘和談及未換投的決定，主要是信任這位王牌，「相信下一次他一定能守住。」

回顧去年的12強冠軍戰，戶郷翔征投到第5局出現不穩，先被中華隊捕手林家正擊出陽春砲，接著面對陳晨威被敲安、對林立丟保送，仍繼續投下去，結果就是被陳傑憲敲出致命的3分砲，而日本隊後續也沒能攻下分數。

井端弘和接受日本媒體「體育報知」訪問時表示，戶郷翔征在上屆經典賽是擔任中繼投手，這次賦予更高的任務，前面表現都很好，冠軍戰在挨轟後有想過要不要換投，「結果（被敲3分砲）是我們的責任。」

「中繼投手不足是事實。」井端弘和表示：「但戶郷也無疑是巨人隊的王牌、日本球界的王牌候補，讓他上場是希望能夠壓制打者，相信下一次他一定能守住。」

中華隊 陳傑憲

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