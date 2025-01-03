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日職／火腿2重要背號歸屬有意開放球迷投票 王柏融已經穿過了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
加藤豪將是火腿上一個穿3號球衣的球員。 截圖自火腿官方FB粉絲團
加藤豪將是火腿上一個穿3號球衣的球員。 截圖自火腿官方FB粉絲團

日本職棒火腿隊的重要背號由誰來穿？球團找到新創意，隊史多為名將使用的「3」號、「6」號球衣，預計舉辦票選活動，讓球迷藉由選手成績、個人形象等投下選票，贏家將可在2026年球季接下這兩個重要的背號。

火腿隊史穿過「3」號球衣的選手，包括大下弘、富田勝、白井一幸、落合博滿、田中賢介等人。田中賢介使用18個球季，在他退休後，先是由王柏融在2020年繼承這個背號，穿了3個球季，接著由加藤豪將使用，而他在去年球季後宣布引退，背號再度空出。

穿過火腿「6」號球衣的選手有柏原純一、田中幸雄、中田翔等人，去年由外籍野手史蒂文森（Andrew Stevenson）使用，並未獲得續約。

兩個隊史重要背號都在今年球季空出，火腿球團不急著決定由誰承接，日本媒體報導，火腿在昨天透露，內部正在考慮舉辦背號票選活動，透過球團會員球迷投票決定由誰穿上這兩個背號，尚未宣布活動細節，但候選人預計從今年球季表現傑出者產生，也會考量選手特質、球迷喜愛程度。

球團對這項活動抱持正面態度，認為將為選手帶來額外動力。此外，儘管這兩個背號以往多由野手選穿，火腿球團幹部表示，如果最終由投手勝出也沒有問題。

日本職棒 火腿 王柏融

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