中職／資深金手套鐵捕告別兄弟 陳家駒致謝老東家：下課鐘響了
35歲資深捕手陳家駒在季後被中信兄弟列入戰力外，最終沒能迎來回歸。近日他也在個人社群感性發言告別老東家，「42號茶葉蛋下台一鞠躬。」
過去曾擔任兄弟核心捕手的陳家駒，近年因狀態下滑出場機會大幅減少，去年更是僅在一軍出戰3場，並在季後遭到戰力外，最後未續約成功，將離開老東家。
「下課鐘響了...」離開效力10餘載的兄弟，陳家駒在個人社群真情說道：「這天一定會來，首先謝謝中信兄弟在2013年把我選進球隊，開始我的旅程，這些年經歷過七年六亞，但最後我們克服種種困難成功拿下了總冠軍，這是我職業生涯中最值得驕傲的事情，當然還有太多太多回憶都在腦海裡不斷重現。」
除了回顧生涯，陳家駒也感謝了兄弟和球迷的幫助，「謝謝辜仲諒董事長、球團、教練團、百萬象迷、還有幼稚園的隊友們，這11年間有你們陪伴真的好幸福。這堂課下課了，但我期待下一次的上課鐘響，42號茶葉蛋下台一鞠躬。」
陳家駒在2013年季末選秀被兄弟以第5輪選中，至此便一直效力黃衫軍。生涯累積出賽430場，1010打數中敲出250安包含26轟、114分打點，打擊三圍.248／.297／.368，整體攻擊指數（OPS）0.665，並在2015、20年獲選金手套。
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