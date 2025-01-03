聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／打資格賽？ 林昱珉：先跟響尾蛇討論

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
剛晉升新手爸爸的十二強王牌投手林昱珉，昨天化身大廚，完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影
剛晉升新手爸爸的十二強王牌投手林昱珉，昨天化身大廚，完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影

旅美左投林昱珉去年在世界十二強棒球賽扛起中華隊王牌任務，面對二月開打的經典賽資格賽，他已經收到總教練曾豪駒邀請，只不過考量投球局數，能否參戰仍要與效力的美國職棒響尾蛇隊討論。

林昱珉在十二強兩場關鍵戰役登板，開幕戰對南韓隊投四點二局僅被敲兩支安打、失兩分，冠軍戰對日本隊先發四局僅被敲一支安打、沒有掉分，讓他知名度大增，返台後不僅頻頻被認出，還常被老闆請吃飯，林昱珉說：「我都會拒絕，把我當普通人就好。」

最近收到是否參加經典賽資格賽的意願徵詢，林昱珉表示，十二強與曾總合作愉快，非常喜歡這位總教練，有機會也想參加，但需要先與響尾蛇球團討論，「目前投球局數滿多的，台灣還有很多厲害好手，他們也需要舞台，這次資格賽是很好的機會」。

在響尾蛇小聯盟打拚的林昱珉，目前留在台灣訓練，返美時間還沒確定，但六日起要先服完十二天補充兵役；展望今年球季，他表示沒有設立太大目標，去年一直告訴自己要趕快上大聯盟，反而綁手綁腳，今年一步一步來。

響尾蛇近期簽下塞揚獎強投伯恩斯，大聯盟新球季先發輪值十分競爭，林昱珉沒有放棄目標，「現實面是少了一個名額，但我不太擔心，因為伯恩斯是右投，左投名額還在，就由我自己去爭取，努力讓球團看見，展現出自己的特別之處」。

塞揚獎 曾豪駒 林昱珉 經典賽 響尾蛇

延伸閱讀

MiLB／林昱珉新球季盼保持好心態 6日先服補充役

圖輯／12強左投林昱珉化身大廚 挑戰蔥爆牛肉、番茄炒蛋

MiLB／12強王牌投手變大廚 林昱珉：煮飯比投球難

MiLB／林昱珉女兒沒滿月就擔心談戀愛 還「催生」林家正

相關新聞

經典賽／打資格賽？ 林昱珉：先跟響尾蛇討論

旅美左投林昱珉去年在世界十二強棒球賽扛起中華隊王牌任務，面對二月開打的經典賽資格賽，他已經收到總教練曾豪駒邀請，只不過考...

中職／陳子豪補償方案選全額轉隊費 兄弟：有限時間內的思考

中信兄弟隊陳子豪成為自由球員後轉戰味全龍隊，兄弟球團在補償方案中苦思許久，今日決定選擇全額轉隊費，將獲得900萬元，兄弟...

中職／台鋼雄鷹飛向新球季 年度口號「翅膀硬了！」

台鋼雄鷹隊邁入隊史第二個一軍球季，今天公布新球季年度口號：「翅膀硬了！」

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

中信兄弟隊陳子豪成為自由球員後轉戰味全龍隊，補償方案在今天出爐，兄弟球團決定選擇全額轉隊費，代表龍隊將支付陳子豪去年薪資...

中職／宋文華發文向獅隊道歉 傳有望加入味全龍

擁有多年旅美資歷的投手宋文華，季後被統一獅隊放在60人保留名單外，今天宋文華在個人社群發文，向統一獅隊職員致歉。 現年28歲的宋文華少棒時代就成名，國中最快球速就高達144公里，高中更飆到153

中職／台鋼雄鷹自培選手顏郁軒、湯家豪 轉為正式球員

中職台鋼雄鷹今天宣布顏郁軒、湯家豪2名自主培訓選手因場上出色表現，且認真訓練、努力不懈的態度，球團、教練團給予肯定，確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。