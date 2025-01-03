經典賽／打資格賽？ 林昱珉：先跟響尾蛇討論

旅美左投林昱珉去年在世界十二強棒球賽扛起中華隊王牌任務，面對二月開打的經典賽資格賽，他已經收到總教練曾豪駒邀請，只不過考量投球局數，能否參戰仍要與效力的美國職棒響尾蛇隊討論。

林昱珉在十二強兩場關鍵戰役登板，開幕戰對南韓隊投四點二局僅被敲兩支安打、失兩分，冠軍戰對日本隊先發四局僅被敲一支安打、沒有掉分，讓他知名度大增，返台後不僅頻頻被認出，還常被老闆請吃飯，林昱珉說：「我都會拒絕，把我當普通人就好。」

最近收到是否參加經典賽資格賽的意願徵詢，林昱珉表示，十二強與曾總合作愉快，非常喜歡這位總教練，有機會也想參加，但需要先與響尾蛇球團討論，「目前投球局數滿多的，台灣還有很多厲害好手，他們也需要舞台，這次資格賽是很好的機會」。

在響尾蛇小聯盟打拚的林昱珉，目前留在台灣訓練，返美時間還沒確定，但六日起要先服完十二天補充兵役；展望今年球季，他表示沒有設立太大目標，去年一直告訴自己要趕快上大聯盟，反而綁手綁腳，今年一步一步來。

響尾蛇近期簽下塞揚獎強投伯恩斯，大聯盟新球季先發輪值十分競爭，林昱珉沒有放棄目標，「現實面是少了一個名額，但我不太擔心，因為伯恩斯是右投，左投名額還在，就由我自己去爭取，努力讓球團看見，展現出自己的特別之處」。