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中職／陳子豪補償方案選全額轉隊費 兄弟：有限時間內的思考

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳子豪（圖）。中央社
陳子豪（圖）。中央社

中信兄弟隊陳子豪成為自由球員後轉戰味全龍隊，兄弟球團在補償方案中苦思許久，今日決定選擇全額轉隊費，將獲得900萬元，兄弟球團表示，有限時間內經過多方討論，選擇全額補償金。

陳子豪在去年11月行使自由球員權利，並在12月23日正式與龍隊簽約，首次沒能留住自由球員的兄弟球團，在7個工作天內，要在陳子豪的年薪125%（900萬元）或年薪75%（540萬元）加一名25人保護名單外的選手，兩補償方式中做選擇。

兄弟球團今日表示：「最終根據名單考量，球團在有限時間內，經過縝密思考與多方討論，最終選擇以全額補償金，作為此次FA補償方案。」

兄弟球團拿到的龍隊25人保護名單，據了解，名單外球員以野手為主，較不符合兄弟陣型需求，球團一度將交易可能性納入考量，透過「錢+人」方案再與其他球隊換來需求戰力，但因時間緊迫，最終仍選擇純金錢方案。

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