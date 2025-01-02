中職／台鋼雄鷹飛向新球季 年度口號「翅膀硬了！」
台鋼雄鷹隊邁入隊史第二個一軍球季，今天公布新球季年度口號：「翅膀硬了！」
雄鷹球團公布相關內容如下：
台鋼雄鷹懷抱無懼勇氣與團隊精神，展翅飛向一軍戰場，經過雄鷹元年一軍賽季，以及世界棒球12強賽、冬季聯盟、澳洲棒球聯盟……等季後國際賽事磨練，期許年輕的小鷹雄們羽翼漸豐、翅膀長硬。在中生代及資深選手帶領下，隊史第2年一軍賽季展現更強大企圖心以及鋼鐵意志，遇到任何挑戰繼續抱持永不放棄信心，朝更高、更遠大目標前進！
年度口號主視覺上兩個驚嘆號，象徵台鋼雄鷹在隊史第2年一軍賽季展開翅膀盡情翱翔，年輕球隊在一軍舞台展現拚勁、發揮潛力，帶來無限驚奇！
英文副標「IM（鷹）PROVE」，延續雄鷹元年年度口號「I’m IN（鷹）」，今年要精進優勢、改善缺失，讓球迷看到台鋼雄鷹在第2年賽季成長與進步！
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