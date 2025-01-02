中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

擁有多年旅美資歷的投手宋文華，季後被統一獅隊放在60人保留名單外，今天宋文華在個人社群發文，向統一獅隊職員致歉。 現年28歲的宋文華少棒時代就成名，國中最快球速就高達144公里，高中更飆到153

2025-01-02 16:21