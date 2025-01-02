中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費
中信兄弟隊陳子豪成為自由球員後轉戰味全龍隊，補償方案在今天出爐，兄弟球團決定選擇全額轉隊費，代表龍隊將支付陳子豪去年薪資總額的125%，即為台幣900萬元。
中華職棒今天公告，原中信兄弟球團陳子豪選手於113年11月5日行使自由球員權利，113年12月23日與味全球團締結契約，中信兄弟球團於今日決定補償方式為全額轉隊費之補償。
味全球團應支付中信兄弟球團轉隊費為陳子豪選手113年度薪資總額之125%(未稅)，相關轉隊費補償按規定應於114年2月3日前完成。
陳子豪與龍隊簽下10年、最高總額1.3億元的巨型合約，龍隊在自由球員市場還斬獲原樂天桃猿隊的朱育賢，明天將在天母棒球場為兩位重砲舉辦加盟記者會。
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