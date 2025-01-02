快訊

極其罕見！金與正疑攜子女現身這活動 南韓閉門簡報：特別值得注意

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

外資賣超274億、這檔竟居賣超冠軍 台積電也遭大賣

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳子豪。（中信兄弟提供）
陳子豪。（中信兄弟提供）

中信兄弟陳子豪成為自由球員後轉戰味全龍隊，補償方案在今天出爐，兄弟球團決定選擇全額轉隊費，代表龍隊將支付陳子豪去年薪資總額的125%，即為台幣900萬元。

中華職棒今天公告，原中信兄弟球團陳子豪選手於113年11月5日行使自由球員權利，113年12月23日與味全球團締結契約，中信兄弟球團於今日決定補償方式為全額轉隊費之補償。

味全球團應支付中信兄弟球團轉隊費為陳子豪選手113年度薪資總額之125%(未稅)，相關轉隊費補償按規定應於114年2月3日前完成。

陳子豪與龍隊簽下10年、最高總額1.3億元的巨型合約，龍隊在自由球員市場還斬獲原樂天桃猿隊的朱育賢，明天將在天母棒球場為兩位重砲舉辦加盟記者會。

中信兄弟 自由球員 陳子豪

延伸閱讀

中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

中職／陳子豪轉隊補償2日揭曉 兄弟證實有想過交易

中職／「再來就不是我的了！」 陳子豪發文告別「炸裂舞」

中職／陳子豪轉隊補償怎麼選？兄弟首度面臨方案抉擇還在思索

相關新聞

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

中信兄弟隊陳子豪成為自由球員後轉戰味全龍隊，補償方案在今天出爐，兄弟球團決定選擇全額轉隊費，代表龍隊將支付陳子豪去年薪資...

中職／宋文華發文向獅隊道歉 傳有望加入味全龍

擁有多年旅美資歷的投手宋文華，季後被統一獅隊放在60人保留名單外，今天宋文華在個人社群發文，向統一獅隊職員致歉。 現年28歲的宋文華少棒時代就成名，國中最快球速就高達144公里，高中更飆到153

中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

重砲陳子豪去年球季結束後離開中信兄弟隊，以10年1.3億破紀錄合約轉戰味全龍隊，有眼尖球迷發現，陳子豪已將大頭貼換成身披龍袍的照片。 陳子豪離開待了11年的兄弟，他不只擁有出色頂尖打擊能力，應援

中職／樂天桃猿留住王牌威能帝 農曆年後報到

樂天桃猿隊今天宣布與洋投威能帝（Pedro Fernandez）完成續約，預計在農曆年後向球隊報到，並加入春訓備戰202...

經典賽／林昱珉收到曾總邀請 打資格賽先跟響尾蛇商量

去年世界12強棒球賽中華隊王牌左投林昱珉今天出席「度小月廚藝教室」，希望將學到的料理用在新球季為自己一解鄉愁，而今年2月...

中職／最正啦啦隊Yuri改名陳洛心！傳將離開樂天加入小龍女

啦啦隊Yuri（陳怡叡）今天宣布，本名將改為「陳洛心」，英文名Yuri則未改動。 啦啦隊雅涵昨天宣布改名「禾羽」，引發網友熱議。Yuri今天也發文宣布自己改名為陳洛心，「大家有沒有發現悄悄的，今

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。