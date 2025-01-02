中職／宋文華發文向獅隊道歉 傳有望加入味全龍

擁有多年旅美資歷的投手宋文華，季後被統一獅隊放在60人保留名單外，今天宋文華在個人社群發文，向統一獅隊職員致歉。

現年28歲的宋文華少棒時代就成名，國中最快球速就高達144公里，高中更飆到153公里。2016年他獲得美職教士隊67.5萬美元簽約金，開啟旅美生涯，2022年曾登上3A。

不過宋文華投球內容並不理想，2022年6月就自請離隊，投身中職選秀，不料落至第4輪才被獅隊選走。宋文華回到中職後球速無法突破140公里，遭球迷譏笑比國中時期的自己還不如。宋文華2年半以來只在獅隊一軍出賽9場，去年球季結束後被戰力外。

宋文華今天發文表示：「新的一年開始了，回想這兩年在統一的所有回憶，有好的也有壞的，尤其對於自己沒有幫助到球隊感到失望，甚至懷疑自己是不是已經沒有辦法再回到巔峰狀態。」

宋文華也向獅隊所有隊職員說聲對不起，「不過還是要先謝謝統一棒球隊蘇總、標哥、教練們、學長同學學弟、後勤人員、防護團隊，感謝有你們我才能在這個世界上最棒的職業裡奮鬥！接下來我還有屬於我自己的戰鬥，未來我會繼續努力！在不可能裡尋找任何可能。」

據「自由時報」報導，統一獅領隊蘇泰安指出，原本有意願要簽回，但宋文華近日有說想回北部發展，給予祝福。據悉，宋文華有望加入味全龍隊，成為休季補強一份子。對此，味全龍領隊丁仲緯僅回應，「後續會再一併公布。」