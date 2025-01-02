中職／台鋼雄鷹自培選手顏郁軒、湯家豪 轉為正式球員

中職台鋼雄鷹今天宣布顏郁軒、湯家豪2名自主培訓選手因場上出色表現，且認真訓練、努力不懈的態度，球團、教練團給予肯定，確定簽下正式球員合約，以新身分展開新球季。

因為去年二軍球季的好表現，去年底雄鷹球團與顏郁軒、湯家豪簽下正式球員合約，是繼外野手葉保弟、投手黃勃睿之後，隊史第3、4名自主培訓轉正式球員。顏郁軒背號從003改為5，湯家豪背號從127改為36。

顏郁軒在2022年9月以自主培訓身分入團，同為「創隊鷹雄」一員，並在去年破繭而出，二軍例行賽68場出賽，184打數49安打，打擊率2成66，敲出4發全壘打，尤其在9月衝出一波高峰。

二軍賽季結束後，顏郁軒參與冬季聯盟，延續火燙打擊手感，17場出賽45打數14安打、包含1發全壘打，打擊率3成11僅次於台鋼雄鷹隊友陳世嘉的3成42，為台灣海洋團隊第2高。

湯家豪則是在2023年秋訓隨台鋼雄鷹訓練，期間自辦賽4場出賽7打數5安打，之後隨隊參與冬季聯盟、打擊率3成，在該年冬盟冠軍賽賽前，台鋼雄鷹宣布簽下湯家豪為自主培訓選手。

湯家豪在去年二軍例行賽47場出賽，111打數34安打，打擊率3成06，打擊表現依舊穩定；守備方面，二壘23場、游擊14場、三壘13場出賽，總計149次守備機會3次失誤，守備率達9成80。