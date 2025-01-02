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韓職／李珠珢IG改名出現「2重大變動」粉絲嗨喊：要來台灣了

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。截圖自李珠珢IG
李珠珢。截圖自李珠珢IG

南韓啦啦隊女神李珠珢擁有AI般精緻臉蛋，加上起亞虎隊魔性「三振舞」，成為2024年最火紅啦啦隊。李珠珢是否會來台發展也備受台韓兩地關注。元旦當天她的IG帳號出現重大改變，讓台灣粉絲們嗨問：「要來台灣了嗎？」

昨天有網友發現突然找不到李珠珢IG帳號，幸好她沒關閉帳號，只是把帳號名從「my._.chuuu」改成「0724.32」，意思可能是她的生日7月24日及專屬球衣背號32號。

還有人發現，李珠珢IG介面竟掛上中英文名「𝐋𝐄𝐄 𝐉𝐔𝐄𝐔𝐍 李珠珢」，去年11月她在貼文標註「李珠珢」中文，就曾被猜測是準備來台的暗號。

李珠珢更換IG帳號名，還掛上掛上中英文名「𝐋𝐄𝐄 𝐉𝐔𝐄𝐔𝐍 李珠珢」。截圖自網頁
李珠珢更換IG帳號名，還掛上掛上中英文名「𝐋𝐄𝐄 𝐉𝐔𝐄𝐔𝐍 李珠珢」。截圖自網頁

如今將IG掛上中文名字的舉動，又掀起眾多網友討論，「要官宣來台灣了嗎」、「台灣準備好了」、「會不會她下次發文就是要公布來台喜訊」。不過也有人抱怨，「一直在搞神祕，真的要變炒冷飯。」

南韓去年12月29日發生179人死亡重大空難，1月4日以前全國進入哀悼期，各項演藝活動和消息都中止或延期，因此有粉絲認為李珠珢不想在哀傷氣氛下宣布新身分，才暫時保持安靜。

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