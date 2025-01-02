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中職／樂天桃猿留住王牌威能帝 農曆年後報到

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊與洋投威能帝（Pedro Fernandez）完成續約。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊與洋投威能帝（Pedro Fernandez）完成續約。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布與洋投威能帝（Pedro Fernandez）完成續約，預計在農曆年後向球隊報到，並加入春訓備戰2025年賽季。

威能帝於2023年季中加入樂天桃猿，去年是他第一個完整中華職棒賽季，整季出賽25場皆為先發登板，戰績10勝8敗，防禦率為3.50；球季結束後威能帝入選世界12強棒球賽多明尼加代表隊，在預賽面對中華隊投出6局失1分的優質先發。

樂天球團表示，威能帝這兩年投球表現穩定，是球隊相當倚重的先發戰力，因此第一時間啟動續約，並在近日達成合約共識。

威能帝目前仍在自主訓練，預計在農曆年後向球隊報到，並投入春訓，威能帝表示，非常開心能夠回到台灣打球，也迫不及待和10號隊友們見面。

中華隊 威能帝 樂天桃猿

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