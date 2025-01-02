中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

重砲陳子豪去年球季結束後離開中信兄弟隊，以10年1.3億破紀錄合約轉戰味全龍隊，有眼尖球迷發現，陳子豪已將大頭貼換成身披龍袍的照片。

陳子豪離開待了11年的兄弟，他不只擁有出色頂尖打擊能力，應援曲「炸裂舞」更是家喻戶曉。不過陳子豪日前在IG轉發炸裂舞影片並表示「快跳喔，再來就不是我的了喔。」間接證實炸裂舞不會跟著他到龍隊。

陳子豪社群大頭貼換成味全龍。截圖自陳子豪IG頁面

另外，兄弟新生代強打曾頌恩有意披上陳子豪過去穿的「1號重砲」戰袍，陳子豪勸學弟續穿32號，被部分球迷罵「管太多」。對此，曾頌恩老婆在Threads發文解釋，「想換1號是因為以往習慣穿1號，子豪FA轉隊後，這個號碼空出來，對一直想穿1號的頌恩來說是難得機會。」

她也呼籲球迷別誤會陳子豪，「本意只是覺得頌恩好不容易用這個背號建立成績，讓球迷更認識他了，現在這個號碼打得正順，確定要換背號從頭來過嗎？說真的子豪也沒那麼閒在那邊管人家要穿幾號，只是出自於好意希望頌恩做決定前能夠思考清楚，沒有任何不好的意思。」