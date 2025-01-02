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中職／最正啦啦隊Yuri改名陳洛心！傳將離開樂天加入小龍女
啦啦隊Yuri（陳怡叡）今天宣布，本名將改為「陳洛心」，英文名Yuri則未改動。
啦啦隊雅涵昨天宣布改名「禾羽」，引發網友熱議。Yuri今天也發文宣布自己改名為陳洛心，「大家有沒有發現悄悄的，今年我的簽名就已經沒有簽中文名字了，深思熟慮好久，決定在新的一年公布這個重要消息！我還是Yuri，只是中文本名變洛心。」
Yuri向粉絲們喊話，「請大家以後叫我的新名字或是Yuri，未來期許變成更好的自己，像名字一樣，擁有廣大富有的心靈與內在力量。」
巧合的是，雅涵改名禾羽並傳出將離開樂天桃猿隊，加入富邦悍將隊Fubon Angels。而Yuri先前也被爆出將離開樂天，加入味全龍啦啦隊小龍女，不過她IG帳號樂天女孩的頭銜尚未移除。
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