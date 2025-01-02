中職／富邦悍將未簽回蔣智賢 恐以生涯97轟告別職棒舞台
富邦悍將隊今天公布60人保留名單外回簽球員，包含范柏絜、楊皓然、黃兆維、陳韋霖，未見資深球員蔣智賢名字，若其他隊無意網羅，蔣智賢生涯恐告終，全壘打支數將停在97轟。
蔣智賢具多年旅美資歷，最高層級達到3A，2015年他投入中職選秀，獲中信兄弟隊第1指名，曾在2016年以0.402打擊率成為「四割男」，長打率0.738更締造中職紀錄。
2017年季後蔣智賢遭兄弟釋出，隨後轉戰悍將仍是陣中主力，不過近年受傷勢和年紀影響，近4季只在一軍出賽91場，近2季全壘打數掛0，中職生涯全壘打數停在97轟。
去年球季結束後悍將未將蔣智賢放入60人保留名單，如今確定不會簽回，其他球隊可能也無意網羅，所屬經紀公司悍創則表示，「目前各隊還沒展開春訓，持續努力中，看有沒有機會。」
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