圖輯／12強左投林昱珉化身大廚 挑戰蔥爆牛肉、番茄炒蛋

剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，在廚藝教室老師指導下，完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。

百年品牌度小月適逢品牌創立130周年，宣布「多謝有您，共迎大月」的品牌精神，並特別邀請台灣王牌左投，剛晉升新手爸爸的林昱珉，學習運用新產品「度小月港町憶城五條港」系列刀削麵、關廟麵與度小月肉燥罐頭，在家就能輕鬆料理，為家人與自己照顧家鄉胃。林昱珉也在活動上展現出球場上霸氣、球場下靦腆外，剛成為一家之主，化身家庭煮夫的另一成熟面貌。