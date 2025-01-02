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圖輯／12強左投林昱珉化身大廚 挑戰蔥爆牛肉、番茄炒蛋

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，品嚐完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影
剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，品嚐完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影

剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，在廚藝教室老師指導下，完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。

百年品牌度小月適逢品牌創立130周年，宣布「多謝有您，共迎大月」的品牌精神，並特別邀請台灣王牌左投，剛晉升新手爸爸的林昱珉，學習運用新產品「度小月港町憶城五條港」系列刀削麵、關廟麵與度小月肉燥罐頭，在家就能輕鬆料理，為家人與自己照顧家鄉胃。林昱珉也在活動上展現出球場上霸氣、球場下靦腆外，剛成為一家之主，化身家庭煮夫的另一成熟面貌。

林昱珉也與度小月品牌一同響應「多謝有您，共迎大月」的130週年品牌精神，與度小月一起回饋母校台東新生國小、新生國中，在農曆年前一同捐贈度小月擔仔麵給母校球隊，除了感恩母校球隊對自己的栽培外，也祝福小球員新的一年都身體健康平安，同時也邀請大家一同感謝幫助自己的人事物，一起傳遞「多謝有您，共迎大月」，分享更多的感恩與多謝給所愛的人。

剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，在廚藝教室老師指導下，學習肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影
剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，在廚藝教室老師指導下，學習肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影
林昱珉（右）與響應品牌精神，與度小月一起回饋母校台東新生國小、新生國中，在農曆年前一同捐贈度小月擔仔麵給母校球隊，感恩母校球隊對自己的栽培。記者林俊良／攝影
林昱珉（右）與響應品牌精神，與度小月一起回饋母校台東新生國小、新生國中，在農曆年前一同捐贈度小月擔仔麵給母校球隊，感恩母校球隊對自己的栽培。記者林俊良／攝影

林昱珉

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