中職／悍將回簽4人不見蔣智賢 另補賴鴻誠、魏全、李吳永勤

富邦悍將隊今天宣布與原本4位保留名單外的球員續約，分別是范柏絜、楊皓然、黃兆維、陳韋霖，另外確定簽下魏全、李吳永勤和賴鴻誠3名其他球團戰力外選手。

悍將今年季後將14人未列入保留名單，包括范柏絜、陳韋霖、蘇捷恩、楊強森、爾曼羅索普、江國謙、陳冠勳、蘇煒智、楊皓然、蔣智賢、黃兆維、賴柏均、戴云真、張宥鈞，其中范柏絜、楊皓然、黃兆維、陳韋霖在今天宣布回簽。

悍將也從其他球團戰力外名單做補強，分別是捕手魏全及投手李吳永勤、賴鴻誠，悍將球團表示，補強作業仍會持續進行，若有適合人選將持續接洽邀請入隊，有確定消息將一併對外公布。

賴鴻誠曾效力富邦悍將隊，2020年球季後行使自由球員權利，轉戰樂天桃猿隊，2023年底被放在60人保留名單外，改加盟台鋼雄鷹隊，去年球季結束後再次被釋出，相隔4個球季又回到老東家。

富邦悍將隊今天宣布簽下3名他隊戰力外球員。圖／富邦悍將隊提供