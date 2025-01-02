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中職／悍將回簽4人不見蔣智賢 另補賴鴻誠、魏全、李吳永勤
富邦悍將隊今天宣布與原本4位保留名單外的球員續約，分別是范柏絜、楊皓然、黃兆維、陳韋霖，另外確定簽下魏全、李吳永勤和賴鴻誠3名其他球團戰力外選手。
悍將今年季後將14人未列入保留名單，包括范柏絜、陳韋霖、蘇捷恩、楊強森、爾曼羅索普、江國謙、陳冠勳、蘇煒智、楊皓然、蔣智賢、黃兆維、賴柏均、戴云真、張宥鈞，其中范柏絜、楊皓然、黃兆維、陳韋霖在今天宣布回簽。
悍將也從其他球團戰力外名單做補強，分別是捕手魏全及投手李吳永勤、賴鴻誠，悍將球團表示，補強作業仍會持續進行，若有適合人選將持續接洽邀請入隊，有確定消息將一併對外公布。
賴鴻誠曾效力富邦悍將隊，2020年球季後行使自由球員權利，轉戰樂天桃猿隊，2023年底被放在60人保留名單外，改加盟台鋼雄鷹隊，去年球季結束後再次被釋出，相隔4個球季又回到老東家。
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