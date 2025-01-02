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經典賽／林昱珉收到曾總邀請 打資格賽先跟響尾蛇商量

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
今年2月的經典賽資格賽，林昱珉已經收到總教練曾豪駒的邀請。 聯合報系資料照
今年2月的經典賽資格賽，林昱珉已經收到總教練曾豪駒的邀請。 聯合報系資料照

去年世界12強棒球中華隊王牌左投林昱珉今天出席「度小月廚藝教室」，希望將學到的料理用在新球季為自己一解鄉愁，而今年2月的經典賽資格賽，林昱珉已經收到總教練曾豪駒的邀請，就看與響尾蛇隊球團討論後能否參戰。

百年品牌度小月創立130周年，林昱珉與主廚老師學習料理，示範麻油蛤蜊雞湯、蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵、燙青菜等餐色，林昱珉認為收穫不小，之後回到美國也能自己下廚「加菜」。

林昱珉因為在世界12強棒球賽幫助中華隊奪冠，人氣攀升，收到不少活動邀約，他表示：「隊友們都很棒才能拿下冠軍，趁著熱潮多多露面，把自己的關注度拉高，也讓更多台灣人注意棒球。」

有趣的是，過去在小聯盟打拚認識的人不多，林昱珉現在走在路上常被認出，吃飯更會遇到老闆想請客，但自家經營早餐店的他很清楚，「餐廳經營不容易，我都會拒絕，或是塞錢回去，把我當普通人就好。」

打完12強後，中華隊下個賽事是今年2月的經典賽資格賽，林昱珉表示，目前已經收到曾總的邀約，「大家配合過，工作上很契合，非常喜歡這位總教練。」

如果可以參賽林昱珉也有意願，「但最終要跟球團、經紀公司討論，目前投球局數滿多的，台灣還有很多厲害好手，他們也需要舞台，這次資格賽是很好的機會。」

林昱珉目前訓練階段除了重訓外也開始調整投球姿勢，返美時間還沒確定，但1月6日要先去服完12天兵役，先解決這件事再回歸到訓練。

響尾蛇隊近期簽下塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），大聯盟的先發輪值十分競爭，林昱珉今年依舊以大聯盟為目標，對此表示：「現實面是少了個名額，但我不太擔心，因為是右投，左投名額還在，就由我自己去爭取，努力讓球團看見。」

中華隊 林昱珉 棒球

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