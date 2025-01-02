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12強賽／投球時鐘影響日本投手節奏 吉見一起喊日職快啟用

聯合新聞網／ 綜合報導
吉見一起。圖／台鋼雄鷹提供（資料照）
吉見一起。圖／台鋼雄鷹提供（資料照）

日本武士隊在世界12強棒球賽冠軍戰不敵中華隊，結束國際賽27連勝偉業。日本隊投手教練吉見一起近日接受專訪，期盼日職盡快引進投球計時器。

12強賽有壘上無人20秒投球計時器規定，吉見一起接受日媒《Full-Count》專訪時提到，「練習時都沒問題，但比賽中面對打擊者上場時就不一樣。在台灣比賽時還算順利，但回日本後，有些投手節奏亂掉。」

日本隊左投早川隆久12強複賽面對中華隊，就被投球計時器影響到，主投4局就狂丟7次保送。

投球計時器2023年起在美國職棒（MLB）實施，壘上無人是15秒，壘上有人則是18秒。中職和韓職都有啟用投球計時器規則，日職則尚未採用。

2026年經典賽預計啟用投球計時器，因此吉見一起喊話，「希望日職能盡快啟用這規則，親身經歷後，我認為必須盡快適應。投球計時器可能會成為決定勝負的重大關鍵，目前情況下，日職投手只能通過國際賽適應。」

世界棒球12強

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