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12強賽／輸中華隊後曾打算辭職 井端弘和：重新挑戰世界第1
日本武士隊在世界12強棒球賽冠軍戰不敵中華隊，結束國際賽27連勝偉業。賽後監督井端弘和遭部分日本媒體和球迷批評，新的一年他接受日媒專訪，誓言要重新挑戰世界第1。
冠軍賽輸給中華隊是井端弘和接掌日本隊兵符以來，包含熱身賽共15場唯一敗仗。井端弘和受訪時表示，「如果能讓全隊帶上更強鬥志去比賽，或許結果就會不一樣，中華隊就有做到這點，我們一定會把經驗帶進經典賽。」
井端弘和與日本隊的合約到2026年3月經典賽結束為止，他透露12強冠軍戰結束後，曾考慮辭去監督，但如果辭職，日本隊年輕化方針可能改變，這樣會對不起1年多來一同奮戰的年輕球員，所以他決定留下。
日本隊將在3月與荷蘭隊進行熱身賽，11月也有可能再辦交流賽，以備戰2026經典賽。道奇隊日籍巨星大谷翔平先前已表明想出戰2026經典賽，井端弘和直呼，「大谷是日本的象徵，若能加入球隊，希望他帶領這支球隊。」
除了大谷翔平外，大聯盟日本球員還有山本由伸、達比修有、今永昇太、千賀滉大、菊池雄星、前田健太、松井裕樹、鈴木誠也與吉田正尚等人。井端弘和提到，休賽季有與多位大聯盟球星碰面。
井端弘和寫上「新」字做為2025年新春關鍵字，他解釋，「重新來過挑戰世界第1，希望帶著新鮮感迎接新挑戰。」
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