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日職／台灣的逸材！日媒盤點火腿5新星 孫易磊上榜

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本媒體展望新球季，盤點陣中5位潛力新秀，台灣19歲投手孫易磊名列其中。 聯合報系資料照
日本媒體展望新球季，盤點陣中5位潛力新秀，台灣19歲投手孫易磊名列其中。 聯合報系資料照

日職火腿隊在新庄剛志率領下，逐漸從墊底戰績反彈，去年球季拿下洋聯第二名，日本媒體展望新球季，盤點陣中5位潛力新秀，台灣19歲投手孫易磊名列其中，稱其為「台灣的逸材」。

孫易磊因為2023年U18世界盃的亮眼表現，4場出賽防禦率0.50，14局投出15次三振，獲得火腿隊招攬簽下育成合約，今年第一個球季在二軍出賽15場，其中4場先發，成績是2勝2敗、防禦率3.86、24次三振。

日媒《Full-Count》選出5位火腿隊未來之星，孫易磊在榜單中排名第5，文中指出，這位好手擁有157公里的球速，是台灣的逸材，另外4人分別為投手松浦慶斗、外野手宮崎一樹、內野手明瀬諒介，以及投手細野晴希。

孫易磊 新庄剛志 火腿

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