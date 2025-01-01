UBL／呂昱廷大膽表現先發勝 台體奪複賽首勝

大專棒球聯賽（公開一級）複賽台灣體大今天與南華大學交手，台體大投手呂昱廷前一場表現不佳，今天轉換心態大膽表現，先發5局無失分，率隊以3比0搶下複賽首勝，南華吞下複賽3連敗。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽經過2天休兵日，今天再度於台中台體大棒球場續戰，由地主台體大迎戰南華大學。

台體大先發投手呂昱廷前一場出賽對嘉義大學僅投0.1局失掉6分退場，今天再度扛先發有不同表現，前3局僅讓對手敲出1支安打、無失分，4局下1人出局後被敲出二壘打，但及時回穩，再連抓2個出局數、沒有失分。

呂昱廷今天總計用71球投5局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，好投壓制奪下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

台體大今天攻勢集中在前半段，1局上2人出局後靠著接連四壞保送、劉宇翔適時安打先馳得點，4局上靠著保送、柯皓鈞、陳柏儒都敲出安打，加上對手守備失誤，單局再添2分保險分。

台體大今天賽前複賽吞下2敗，今天搶下複賽首勝，南華大學以預賽戰績排名第一晉級，但目前為止複賽勝場還沒開張。

呂昱廷接受轉播單位MVP訪問時提到，前一場狀況不好主因是想太多，教練林柏佑不斷鼓勵，上場大膽丟、大膽表現自己，不用管結果，只要盡力就好，今天投到第4局雖然有遇到危機，但照著捕手的配球，也相信隊友守備會幫忙。