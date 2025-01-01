中職／因熱投79球引質疑 陳柏豪：影射不該拿言論自由擋箭牌

現年25歲的陳柏豪上季奪下救援王，但球季尾聲為了第30次救援成功，熱投79球引發爭議，陳柏豪也在2024年最後一天回應質疑。

陳俊秀去年轉戰中信兄弟隊，陳柏豪因補償制度轉戰樂天桃猿隊，竟搖身一變成為猿隊守護神，整季出賽52場，2勝4敗，有29次救援成功，僅1次救援失敗，防禦率2.39。

昨天陳柏豪在個人社群發文表示，「無論是牡蠣迷（鼓勵迷）、本質迷、鍵盤教練還是砲哥砲姐，你我都是球迷。尊重大家的言論自由，要批評、謾罵、指教和發洩情緒，身為公眾人物我們都概括承受，但莫須有的罪名、不該有的指控、意有所指的影射，都不該拿言論自由當擋箭牌。」

陳柏豪認為說出讓人心碎的話語，受傷害的不只是他一人，也讓他的家人和喜歡他的球迷，承受所有的憤慨。

陳柏豪強調，「在公開網路平台上，留言請對自己負責，事件發生當下，你們的言論都有截圖保留，影片中的留言都是真實存在過的，儘管有些留言已被刪除。在此呼籲請不要對留言的名字進行搜尋，或私訊進行不理性行為，期待大家能繼續共創美好的言論自由環境。」