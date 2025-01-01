快訊

直播／柯文哲請辭黨主席露面！黃國昌獲一致推舉 會中全場大哭

中職／因熱投79球引質疑 陳柏豪：影射不該拿言論自由擋箭牌

聯合新聞網／ 綜合報導
陳柏豪。 中央社
陳柏豪。 中央社

現年25歲的陳柏豪上季奪下救援王，但球季尾聲為了第30次救援成功，熱投79球引發爭議，陳柏豪也在2024年最後一天回應質疑。

陳俊秀去年轉戰中信兄弟隊，陳柏豪因補償制度轉戰樂天桃猿隊，竟搖身一變成為猿隊守護神，整季出賽52場，2勝4敗，有29次救援成功，僅1次救援失敗，防禦率2.39。

昨天陳柏豪在個人社群發文表示，「無論是牡蠣迷（鼓勵迷）、本質迷、鍵盤教練還是砲哥砲姐，你我都是球迷。尊重大家的言論自由，要批評、謾罵、指教和發洩情緒，身為公眾人物我們都概括承受，但莫須有的罪名、不該有的指控、意有所指的影射，都不該拿言論自由當擋箭牌。」

陳柏豪認為說出讓人心碎的話語，受傷害的不只是他一人，也讓他的家人和喜歡他的球迷，承受所有的憤慨。

陳柏豪強調，「在公開網路平台上，留言請對自己負責，事件發生當下，你們的言論都有截圖保留，影片中的留言都是真實存在過的，儘管有些留言已被刪除。在此呼籲請不要對留言的名字進行搜尋，或私訊進行不理性行為，期待大家能繼續共創美好的言論自由環境。」

樂天桃猿 陳柏豪

相關新聞

中職／陳子豪轉隊補償2日揭曉 兄弟證實有想過交易

中信兄弟隊史首度未留下行使自由球員資格的自家選手，隨著陳子豪轉戰味全龍隊，兄弟球團也將面臨補償方案抉擇難題，究竟選「錢」...

中職／因熱投79球引質疑 陳柏豪：影射不該拿言論自由擋箭牌

現年25歲的陳柏豪上季奪下救援王，但球季尾聲為了第30次救援成功，熱投79球引發爭議，陳柏豪也在2024年最後一天回應質疑。 陳俊秀去年轉戰中信兄弟隊，陳柏豪因補償制度轉戰樂天桃猿隊，竟搖身一變

棒球／感謝去年自己 陳偉殷展望2025：迎接新挑戰

台灣左投陳偉殷去年在美國獨盟大西洋聯盟長島鴨隊復出，回顧這段歷程，他為自己的堅持、努力感到驕傲，新的一年他也希望迎接新的...

中職／王柏融找回「熱愛棒球的純粹」坦言現在不是最佳狀態

「大王」王柏融今年在台鋼雄鷹隊，完成旅日生涯結束後首個中職賽季。昨晚他在個人社群回顧去年賽季，直呼「找回了最初熱愛棒球的純粹」。 王柏融日職打拼5年期間表現不如預期，上季以3年3600萬元合約加

12強賽／冠軍之路特展 開展首日球迷捧場

世界12強棒球賽「冠軍之路特展」今天起在國立台灣博物館開展，開館時間還沒到場外就有不少排隊球迷，中職會長蔡其昌也有到場，...

中職／中信兄弟「青仔」晉升人夫了！呂彥青：最幸福的一年

中華職棒在2024年最後一天喜訊連連，不只統一獅隊外野手邱智呈宣布結婚，中信兄弟隊左投呂彥青也宣布自己晉升成人夫。 現年28歲的呂彥青去年在台灣大賽出賽3場都沒失分，幫助兄弟擊敗統一獅奪冠。他今

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。