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12強賽／冠軍之路特展 開展首日球迷捧場

中央社／ 台北1日電
「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」1日在國立台灣博物館正式開幕，吸引不少民眾前往參觀，大廳擺放冠軍獎盃，氣勢滂薄。中央社 中央通訊社
「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」1日在國立台灣博物館正式開幕，吸引不少民眾前往參觀，大廳擺放冠軍獎盃，氣勢滂薄。中央社 中央通訊社

世界12強棒球賽「冠軍之路特展」今天起在國立台灣博物館開展，開館時間還沒到場外就有不少排隊球迷，中職會長蔡其昌也有到場，並提到除了冠軍盃，球隊行程表也是不能錯過的展品。

世界12強棒球賽台灣奪冠，冠軍之路走來不易，每個環節都成為這趟旅程的重要回憶，特別推出「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，即日起在國立台灣博物館展出。

今天開展首日，開館時間上午9時30分還沒到，場外已經有不少球迷排隊等著入場，中職會長蔡其昌也到場與球迷一同觀展，並透過社群分享，此次展覽除了冠軍盃的榮耀外，最令他感動的，是後勤團隊每日發給大家的隔日行程表，除了記錄當日比賽後團隊心情，也有滿滿的鼓勵，要球迷千萬別錯過。

中職 棒球

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